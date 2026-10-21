الصين تنتقد العقوبات الأمريكية على 5 شركات صينية بتهم سرقة الملكية الفكرية

أعربت بكين، الثلاثاء، عن "معارضتها الشديدة" للعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خمس شركات صينية مرتبطة بمهندس سابق في شركة جوجل متهم بسرقة الملكية الفكرية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن هذه الخطوة "تلحق أضرارا جسيمة بالحقوق والمصالح المشروعة" للشركات الصينية، مضيفة أن "طبيعة هذا التصرف بالغة الخطورة. وتعارض الشركات الصينية هذا الإجراء".

ودعت الوزارة الولايات المتحدة أيضا إلى "تصحيح ممارستها الخاطئة"، وقالت إن بكين ستتخذ "التدابير اللازمة"، دون أن تحدد طبيعتها.

وجاء ذلك غداة فرض وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على خمس شركات صينية مرتبطة بلينوي دينج، مؤسس شركة "شنغهاي تشيسوان للتكنولوجيا". وقالت الوزارة إنه استعرض خبرته السابقة في جوجل، وادعى أن شركته قادرة على محاكاة تكنولوجيا البنية التحتية للذكاء الفائق التابعة لعملاق التكنولوجيا الأمريكي.

وقالت وزارة الخارجية إن برنامج احتضان الشركات الناشئة "ميراكل بلس"، الذي شملته العقوبات إلى جانب شركة تشيسوان، قدم تمويلا أوليا للشركة مقابل حصة في ملكيتها. وترتبط الكيانات الصينية الثلاثة الأخرى التي فُرضت عليها عقوبات ببرنامج "ميراكل بلس".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن شركة تشيسوان "انخرطت عن علم في سرقة أسرار تجارية تخص أشخاصا أمريكيين، أو استفادت منها، على نطاق واسع، في وقائع حدثت في 5 يناير (كانون الثاني) 2023 أو بعده".