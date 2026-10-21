عراقجي: لن نفتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة ما لم نتوصل إلى تفاهم مع واشنطن

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء اليوم الثلاثاء أن بلاده لن تفتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة " ما لم نتوصل إلى تفاهم مع واشنطن " .

وقال عراقجي في مقابلة مع تلفزيون (العراقية) - الحكومي إن "التزام واشنطن بتعهدات مذكرة تفاهم إسلام آباد شرط للإنتقال إلى مفاوضات بشأن ملفات أخرى وأن واشنطن هي من تعرقل المسار الدبلوماسي وتغلق أبواب المفاوضات وليس طهران".

وأضاف إن "استمرار غياب الإتفاق مع واشنطن يعني بقاء القيود على حركة السفن في مضيق هرمز وأن تنفيذ واشنطن تعهداتها السابقة يتيح فتح مضيق هرمز وبدء جولات تفاوضية إضافية وصولاً إلى الاتفاق النهائي. ومضيق هرمز ما زال مغلقاً وأي سفينة تحاول عبوره ستواجه مشكلات أمنية كبيرة".

وذكر أن" واشنطن تزعم أن مضيق هرمز مفتوح للملاحة والسفن تواجه مشكلات عند دخوله وهي لم تحقق أهدافها من الحرب ضد إيران وأن الضغوط الأمريكية لن تدفع إيران إلى الاستسلام أو التخلي عن مواقفها وأن بلاده ومسقط اتفقتا على تحديد مسارات خاصة لدخول السفن وخروجها عبر مضيق هرمز".

وقال الوزير الايراني أن" إيران ليست طرفاً مباشراً في تطورات البحر الأحمر وما يجري هناك مرتبط بظروفه وأسبابه الخاصة وتحركات أنصار الله في باب المندب جاءت في إطار السعي لكسر الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن من السعودية ، وأنصار الله يرون في التطورات الحالية فرصة للضغط على السعودية عبر فرض قيود على الملاحة في باب المندب".

وجدد عراقجي إستعداد بلاده" للوساطة بين السعودية وأنصار الله لإنهاء الصراع ولم نتلق رداً من الطرفين وأن عدم رد أنصار الله على المبادرة الإيرانية يؤكد استقلالية قرارات الحركة عن طهران ولديهم شروط لإنهاء الصراع مع السعودية والرياض لديها مطالب لا تقبل بها الحركة وأن تسوية الأزمة اليمنية تتطلب معالجة أسباب الخلاف بين الطرفين لا الإكتفاء بالضغوط العسكرية والسياسية".

وأكد أن" إيران مستعدة لأي حرب جديدة وستدافع عن نفسها وشعبها بكل الإمكانات المتاحة والإستعداد العسكري الإيراني رسالة ردع وليس رغبة في خوض الحرب وأن إيران مستعدة للدبلوماسية بقدر استعدادها للحرب إذا أبدى الطرف الآخر الجدية والالتزام بالتفاهمات".

وذكر وزير الخارجية الايراني أن" المفاوضات مع واشنطن مستمرة عبر وسطاء بينهم قطر وباكستان وندرك حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدها العراق جراء إغلاق مضيق هرمز

وحاولنا فتح مسارات خاصة لعبور السفن التي تحمل النفط العراقي عبر مضيق هرمز".