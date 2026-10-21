السجن 30 عاما لجواتيمالي في قضية تهريب مهاجرين أودت بحياة 53 شخصا في تكساس

أصدر قاض اتحادي، الثلاثاء، حكما بالسجن على رجل من جواتيمالا سُلم إلى الولايات المتحدة لدوره في محاولة لتهريب مهاجرين عام 2022، انتهت بوفاة 53 مهاجرا كانوا قد نقلوا داخل مقطورة شاحنة في ظروف شديدة الحرارة بولاية تكساس.

ووصف ممثلو الادعاء الأمريكيون والجواتيماليون الحكم الصادر بحق ريجوبيرتو رومان ميراندا أوروزكو بأنه خطوة أخرى نحو تحقيق العدالة في واحدة من أكثر عمليات تهريب المهاجرين دموية على الحدود الأمريكية المكسيكية. وحُكم على ميراندا أوروزكو/39 عاما/، بالسجن 30 عاما، بعدما أقر بترتيب السفر والإقامة لاثنين من الضحايا لقيا حتفهما، وشخص ثالث أصيب بجروح خطيرة.

وأدين نحو 20 شخصا في الولايات المتحدة وجواتيمالا منذ العثور على المقطورة المهجورة المليئة بالجثث، في واقعة أثارت الرعب في مجتمعات اعتادت رؤية شبابها يغادرون في محاولة للفرار من الفقر أو العنف في أمريكا الوسطى والمكسيك.

وقال المدعي العام الأمريكي جاستن سيمونز للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقب صدور الحكم: "كان من الواضح أنهم عانوا بشدة خلال ساعاتهم الأخيرة على الأرض".

وقالت السلطات إن نظام التكييف في المقطورة تعطل، ولم يعد يضخ هواء باردا إلى الأشخاص المحاصرين بداخلها، خلال الرحلة التي استغرقت ثلاث ساعات في أجواء شديدة الحرارة في يونيو/حزيران 2022، من مدينة لاريدو الحدودية إلى سان أنطونيو. وقال ممثلو الادعاء إن المهاجرين دفعوا ما يصل إلى 15 ألف دولار للفرد مقابل تهريبهم عبر الحدود الأمريكية.

وعندما فُتحت المقطورة المهجورة على طريق فرعي ناء في سان أنطونيو، عُثر على 48 مهاجرا متوفين . ونقل 16 آخرون إلى المستشفيات، حيث توفي خمسة منهم لاحقا.