أكسيوس: إسرائيل نفذت طلعة جوية بعشرات المقاتلات قرب حدود إيران

نفذت عشرات المقاتلات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، يوم الاثنين، طلعة جوية واسعة النطاق وصلت إلى مسافة قريبة من الحدود الإيرانية، في عملية وصفها مسئولون أمريكيون وإسرائيليون بأنها تهدف إلى استعراض القوة وردع طهران، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى سوء تقدير عسكري يفضي إلى رد إيراني وتجدد الحرب.

وبحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، جرت العملية على مسافة تزيد على 800 ميل من إسرائيل، قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري، وفي اليوم نفسه الذي التقى فيه وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في قاعدة عوفدا الجوية بإسرائيل، دون أن تكون الطلعة مرتبطة بزيارة الوزير الأمريكي.

وقال مسئولون إسرائيليون وأمريكيون إن العملية لم تكن استثنائية، وإن هدفها كان ردع إيران، إلا أن التحرك انطوى على مخاطر التصعيد، إذ كان من الممكن أن يؤدي إلى رد إيراني يعيد إشعال المواجهة العسكرية.

وبحسب مصادر مطلعة، شاركت في المناورة عشرات المقاتلات وطائرات التزود بالوقود جواً، وسلكت الطائرات مساراً يتوافق مع مسار هجوم محتمل على إيران، مروراً بالمجالين الجويين السوري والعراقي.

وعندما اقتربت الطائرات من الحدود الإيرانية، غيّرت مسارها وعادت إلى إسرائيل، وفقاً للمصادر.

وقال مسئولون أمريكيون إن إسرائيل كانت تدرك أن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ستكتشف الطلعة الجوية.

كما أبلغت تل أبيب واشنطن بالعملية مسبقاً، ووصفتها بأنها تدريب عسكري يهدف إلى "استعراض القوة" وردع إيران عن شن هجمات على إسرائيل قبل الانتخابات، لكن بعض المصادر الأمريكية قالت إنها تكوّن لديها انطباع بأن إسرائيل ربما كانت تأمل في أن تطلق إيران النار على الطائرات الإسرائيلية، بما يوفر مبرراً لشن ضربات عسكرية ضدها. وكانت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية قد أفادت، يوم الثلاثاء، بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ تدريباً جوياً باتجاه إيران.

ويأتي التحرك في وقت تتزايد فيه المؤشرات على بحث إسرائيل خيارات عسكرية جديدة ضد إيران، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.

وكان موقع "أكسيوس" قد ذكر الأسبوع الماضي أن نتنياهو والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ناقشا، في أوائل أكتوبر الجاري، إمكانية إطلاق عملية عسكرية واسعة جديدة ضد إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية.

وخلال تلك المناقشات، أبلغ نتنياهو ترامب بقلقه إزاء معلومات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى أن إيران تتخذ خطوات مثيرة للقلق لإعادة بناء برنامجها النووي.

وبحسب التقرير، بدا ترامب في البداية ميالاً إلى استئناف الهجمات على إيران، قبل أن يتراجع حماسه تدريجياً وينتهي إلى رفض مقترح نتنياهو.