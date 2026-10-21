إيران تهدد بمهاجمة كابلات الإنترنت البحرية في مضيق هرمز

هددت القوات المسلحة الإيرانية باستهداف كابلات الانترنت البحرية في الخليج في حال هاجمت الولايات المتحدة البنية التحتية المدنية للبلاد.
وقال يد الله جواني، الجنرال بقوات الحرس الثوري الإيراني لقناة العالم اليوم الأربعاء" إذا أرادت (الولايات المتحدة) الاضرار ببنيتنا التحتية، فبلا شك سوف تستخدم الجمهورية الإسلامية كل قوتها لتدمير عاصمتهم وأصولهم".
وأضاف" وهذا يشمل كابلات الانترنت، بما في ذلك سبعة كابلات رئيسية تمتد تحت المياه عبر مضيق هرمز".
وأوضح" يمكن للجمهورية الإسلامية بلا شك التسبب في ضرر بالغ بالولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين بهذه الطريقة".
ويعد مضيق هرمز ممرا رئيسيا أيضا لعدد من كابلات الألياف الضوئية التي تربط دول الخليج بشبكات البيانات الدولية.