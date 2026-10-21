إيران تهدد بمهاجمة كابلات الإنترنت البحرية في مضيق هرمز

وزير التموين: 57 مليون مواطن يحصلون على الدعم السلعي.. ومعايير الاستبعاد تعتمد على دخل الأسرة

وزير التموين: عملية الاستبعاد والتنقية لبطاقات التموين مستمرة.. والحذف من المنظومة غير عشوائي

وزير التموين عن ارتفاع سعر كرتونة البيض: نؤمن بآليات السوق الحر والتدخل يجب أن يكون بحساب