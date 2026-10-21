يجتمع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عقب محادثات أجراها ويتكوف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في النرويج ووصفها مسئول أمريكي بأنها "بناءة"، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوقت حان لتنهي كييف الحرب.

وقال المسئول الأمريكي إن أوكرانيا طرحت أفكارا ومقترحات جديدة خلال محادثات أوسلو، التي شارك فيها أيضا زعيما النرويج وفنلندا وممثلون عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وإن المشاركين أحرزوا "تقدما ملموسا" نحو تحديد نهج ​منسق للتعامل مع روسيا، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضاف المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المحادثات شملت "العناصر الرئيسية لإطار سلام شامل"، بما في ذلك ضمانات أمنية لأوكرانيا وخطة اقتصادية لما بعد الحرب وبنية ‌أمنية أوروبية أوسع نطاقا.

وتابع المسئول أن ويتكوف سيسعى إلى "إيجاد مسار نحو مفاوضات ثلاثية مباشرة ومفاوضات متعددة الأطراف أوسع نطاقا".

وتوجه زيلينسكي إلى أوسلو في محاولة لإصلاح العلاقات مع واشنطن التي وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وذلك في ظل تقارب ترامب من موسكو وشكوى كييف من حجب واشنطن دعما عسكريا ومعلومات استخباراتية مهمة عنها.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع أوسلو ومكالمة هاتفية سابقة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن أوكرانيا باتت تتلقى مجددا إنذارات مبكرة من الهجمات الصاروخية الروسية.

وأضاف: "الآن يعمل النظام، وهذا رائع"، مضيفا أنه ناقش مع روبيو ​إمدادات صواريخ باتريوت الاعتراضية ونظام (ستارلينك) القائم على الأقمار الصناعية الذي توفره الولايات المتحدة والذي شكت كييف من توقفه عن العمل عند تركيبه على أجسام سريعة الحركة مثل الطائرات المسيرة.

وأثارت أحدث بوادر ترامب تجاه موسكو، ​ومنها صفقة لشراء الديزل الروسي والتنازل عن فرض عقوبات جديدة، ردود فعل سلبية من كلا الحزبين في الكونجرس الأمريكي، وأثارت أيضا القلق في العواصم الأوروبية.

وقال زيلينسكي إنه ⁠ناقش ضمانات أمنية "شبيهة بالمادة الخامسة"، في إشارة إلى المادة الموجودة في معاهدة حلف شمال الأطلسي والتي تنص على أن أي هجوم على أحد الحلفاء يمثل هجوما على الجميع.

وتابع "أنا ممتن للجانب الأمريكي لأنه أكد مرة أخرى أن هذه الضمانات ستكون قوية".

وأكد ​زيلينسكي مجددا أن أوكرانيا تأمل في مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بكيفية إنهاء الحرب خلال اجتماع ثلاثي يضم قادة أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره خلال المؤتمر الصحفي إن اجتماع أوسلو كان جيدا وبناء، وأضاف الرئيس الفنلندي ​ألكسندر ستوب "أعتقد أن عملية (السلام) عادت إلى مسارها الصحيح".

وتنفي واشنطن تعمد عرقلة جهود أوكرانيا الحربية. لكن ترامب انتقد زيلينسكي مرارا ودعا إلى استبداله. ودعا ترامب أمس الثلاثاء أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وقال إن موسكو ترغب في إنجاز ذلك. وأضاف في تصريحات للصحفيين: "يجب أن ترغب أوكرانيا في إنهاء هذه الحرب".

وأشار ترامب إلى أن موسكو لها اليد العليا في الصراع لأن "روسيا آلة ضخمة، فهي تواصل التقدم بثبات، وهذا ما فعلته بالفعل. سيطرت على مساحة شاسعة من الأراضي".