عراقجي: طهران مستعدة للقيام بدور الوسيط بين السعودية وجماعة الحوثي في اليمن

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للوساطة بين السعودية وجماعة الحوثي في اليمن، للمساعدة في حل الأزمة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، مشيرا إلى أن طهران لم تتلق حتى الآن ردا على مبادرتها.

وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة العراقية نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا مقتطفات منها، إن إيران أبدت استعدادها للتوسط بين الجانبين، لكنه أشار إلى عدم تلقي رد من أي منهما حتى الآن.

وأضاف أن الحوثيين لديهم شروط لإنهاء النزاع مع السعودية، في حين تتمسك الرياض بشروطها الخاصة التي لا تقبلها الجماعة، مؤكدا ضرورة تقديم المساعدة والتعاون لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وفي حديثه عن الوضع في اليمن، قال عراقجي إن الشعب اليمني يعاني منذ سنوات من الحصار الاقتصادي والبحري، معتبرا أن التطورات المرتبطة بمضيق باب المندب تأتي في سياق سعي الحوثيين إلى كسر هذا الحصار. وتساءل عن علاقة إيران بهذه التطورات، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد بلاده للمساعدة في معالجة الأزمة.