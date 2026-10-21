عتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، 23 فلسطينيا، بينهم شابة وأسرى محررون، خلال اقتحام مناطق متفرقة في محافظات نابلس وقلقيلية وطولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، واحتجاز مواطنين وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

وبحسب ما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية، اعتقلت قوات الاحتلال في محافظة نابلس ثمانية فلسطينيين، عقب اقتحام أحياء عدة من المدينة ومخيم بلاطة شرقا، وبلدات بيت دجن وبيت فوريك وسالم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منازل في مدينة نابلس ومخيم بلاطة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت مؤيد سليم من منطقة المخفية، وعرابي ذوقان من المساكن الشعبية، والشقيقين إياد ومحمد عادل رياحي من مخيم بلاطة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت دجن، وداهمت منازل عدة وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما احتجزت مواطنين وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية داخل أحد المنازل، الذي حولته إلى ثكنة عسكرية، قبل أن تعتقل الأسيرين المحررين حكمت عبد الجليل وعامر أبو حلوان.

وفي بلدة بيت فوريك، داهمت قوات الاحتلال منازل عدة، واحتجزت مواطنين وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية، قبل اعتقال الأسير المحرر وسام أحمد مليطات.

كما اقتحمت بلدة سالم شرقي نابلس، وداهمت منزل الشابة إيّباء صلاح أشريدة وفتشته، قبل اعتقالها.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا من قرية إماتين شرقي المحافظة، عقب اقتحامها فجر اليوم ومداهمة منازل الأهالي وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وذكرت مصادر محلية أن المعتقلين هم: خالد وعاصم ومالك وعبد الناصر غانم، وسليم وربحي وعبود وحسين وبكر بري، ومعين عبيد، وحذيفة خولي.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من بلدتي علار وعتيل شمالي المحافظة، بينهم أسيران محرران.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مؤمن سلطان ملاح، وبراء محمد شديد، والأسير المحرر سمير فارس أبو حفيظة (55 عاما)، بعد مداهمة منازلهم في بلدة علار، فيما اعتقلت محمد أنور داوود من بلدة عتيل.

وتتواصل اقتحامات قوات الاحتلال لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتتخللها مداهمة منازل الفلسطينيين وتفتيشها واحتجاز السكان وإخضاعهم للتحقيق الميداني.