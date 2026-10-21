نظمت النقابات العمالية والمنظمات الطلابية مظاهرات وإضرابات اليوم الأربعاء في اليونان احتجاجا على ارتفاع تكلفة المعيشة، وللمطالبة بزيادة الاستثمار في التعليم العام.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه من المقرر أن يتم نشر نحو 3000 شرطي في أثينا وحدها، في جهد يرمي إلى الحيلولة دون حدوث اضطرابات على غرار ما شهدته عدة مدن أوروبية أخرى.

وأقام طلاب بالمدارس والجامعات خياما في ساحة سينتاجما، خارج مبنى البرلمان اليوناني في أثينا بعد ظهر أمس الثلاثاء ضمن احتجاجهم. وتشمل مطالبهم خفض الإيجارات وزيادة دعم الإسكان وزيادة مهاجع الطلاب فضلا عن زيادة أعداد أفراد طواقم التدريس.

ونظم موظفو القطاع العام أيضا إضرابات استجابة لدعوة من اتحاد نقابات العمال.

وقال الاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام إن الخطوة تهدف إلى إظهار الدعم للاحتجاجات الطلابية وإتاحة المشاركة في المظاهرات والمسيرات للموظفين، بما في ذلك الآباء.