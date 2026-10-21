اليمن: الحوثيون يعلنون استهداف معدات عسكرية في مطار الريان بالمكلا بطائرات مسيرة

هزت عدة انفجارات، اليوم الأربعاء، مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن، إثر هجوم بطائرات مسيرة، فيما أعلن الحوثيون استهداف "معدات عسكرية" قالوا إن "السعودية نقلتها إلى المطار على متن طائرات شحن عسكرية".

وقال مصدر ملاحي في المطار ، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، "إن مطار الريان تعرض لقصف بطائرات مسيرة"، دون أن تتضح حتى الآن حصيلة الأضرار أو ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط ضحايا.

من جانبه، قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، في بيان، إن الجماعة نفذت عملية استهداف لمعدات عسكرية في المطار.

وأضاف سريع "تحذر القوات المسلحة العدو السعودي من استخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية غير مكترث بمآلات تصرفاته الحمقاء والإجرامية بحق أبناء الشعب اليمني، والتي ستجلب عليه العار والعواقب الوخيمة".

ويعد هذا الهجوم، أول استهداف معلن من قبل الحوثيين لمطار الريان الدولي في مدينة المكلا منذ بدء التصعيد في يوليو الماضي.

وفي سياق متصل، أفاد سكان محليون في وقت سابق باستهداف محيط مطار عدن الدولي، جنوبي البلاد، بصاروخ باليستي.

وقال سريع إن الجماعة استهدفت غرفة عمليات تابعة للسعودية في معسكر بدر بمدينة عدن، مضيفاً "تمكنت قواتنا المسلحة من استهداف غرفة العمليات التابعة للعدو السعودي في معسكر بدر بعدن وذلك بصاروخ باليستي وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

ويقع معسكر بدر، المعروف أيضاً بقاعدة بدر الجوية، في مديرية خور مكسر، بمحاذاة مطار عدن الدولي.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الحوثيين والسعودية، مع تبادل الهجمات والتهديدات بين الجانبين.