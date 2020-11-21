 أُعجب بصورة عارضة برازيلية.. حساب بابا الفاتيكان: ماذا حدث؟ - بوابة الشروق
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أُعجب بصورة عارضة برازيلية.. حساب بابا الفاتيكان: ماذا حدث؟

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
cnn
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 6:30 ص | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 6:30 ص

يسعى الفاتيكان للحصول على تفسير من موقع انستغرام، بعد أن وضع الحساب الرسمي للبابا فرانسيس علامة "أعجبني" على صورة عارضة برازيلية ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس داخلية.

 
وأبدى حساب البابا فرانسيس الموثق علامة إعجاب على صورة العارضة ناتاليا غاريبوتو، التي كانت ترتدي ملابس داخلية على غرار تلميذة مدرسة، حسب ما أفادت الوكالة الأنباء الكاثوليكية.


ومن غير الواضح متى تم التفاعل مع الصورة - التي تُظهر أرداف غاريبوتو المكشوفة - لكن التفاعل كان مرئيًا في 13 نوفمبر تشرين الثاني، قبل أن يتم إلغائه في اليوم التالي، بعد أن اتصلت وكالة الأنباء المركزية بمكتب الكرسي الرسولي الصحفي للتعليق، بحسب وكالة الأنباء الكاثوليكية

 
وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، لشبكة CNN، الجمعة: "نحن على اتصال مع انستغرام لمعرفة ما حدث".

وتواصلت CNN مع فيسبوك، الذي يمتلك انستغرام، للتعليق.

ويتابع حوالي 7.4 مليون شخص البابا على حسابه الرسمي في انستغرام، لكن الحساب لا يتبع أي شخص. لا يوجد دليل على أن البابا أحب الصورة وضغط على علامة زر الإعجاب بنفسه.

ونشرت COY Co، الشركة التي تتولى إدارة أعمال عارضة الأزياء البرازيلية، عن الحادث عبر حسابها في انستغرام، وكتبت: "تلقت COY Co. مباركة البابا الرسمية".

وعلقت غاريبوتو أيضًا على الحادث، وكتبت في تويتر يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني: "على الأقل سأذهب إلى الجنة".

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