اليونان تسجل 108 حالات وفاة جراء فيروس كورونا

أعلنت السلطات اليونانية تسجيل 108 وفيات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن المستشفيات شمالي البلاد تتعرض لضغوط كبيرة بانشغال أسرة العناية المركزة المتاحة، جراء ارتفاع الإصابات.

وأضافت السلطات - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - أن هذا الرقم يعتبر قياسيا على مستوى البلاد، وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس: "رفع الإغلاق في الأول من ديسمبر المقبل لا يبدو واقعيا في الوقت الحالي".

وكانت الحكومة اليونانية فرضت إغلاقا عاما في البلاد مع بداية الشهر الحالي، جراء ارتفاع عدد الإصابات.