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اليونان تسجل 108 حالات وفاة جراء فيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 11:21 م | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 11:21 م

أعلنت السلطات اليونانية تسجيل 108 وفيات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن المستشفيات شمالي البلاد تتعرض لضغوط كبيرة بانشغال أسرة العناية المركزة المتاحة، جراء ارتفاع الإصابات.

وأضافت السلطات - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - أن هذا الرقم يعتبر قياسيا على مستوى البلاد، وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس: "رفع الإغلاق في الأول من ديسمبر المقبل لا يبدو واقعيا في الوقت الحالي".

وكانت الحكومة اليونانية فرضت إغلاقا عاما في البلاد مع بداية الشهر الحالي، جراء ارتفاع عدد الإصابات.

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