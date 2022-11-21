تجمع مئات المشجعين في قاعة رياضية في مدينة غزة، يوم الأحد، والتي أعدتها قطر للسكان الفلسطينيين في الأراضي الفقيرة لمشاهدة مباريات كأس العالم مجانا.

ونظر المشجعون باهتمام إلى الشاشة الكبيرة مع انطلاق المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور.

وكان الحدث بادرة من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، ذراع وزارة الخارجية الثرية في شبه الجزيرة العربية.

ومن خلال اللجنة، ضخت قطر أكثر من مليار دولار منذ عام 2013 لمشاريع إعادة التأهيل الكبرى، بما في ذلك إنشاء مجمعات سكنية ومستشفيات وطرق، وكذلك إعادة الإعمار بعد الحرب.

وقال المواطن عمران الشوا، أحد سكان غزة، "مثل الدول الأخرى، كان لدى المرء طموح الذهاب إلى قطر ورؤية الملاعب واللاعبين على الأرض، لكن الظروف في غزة لا تسمح بذلك".

وقال مشجع آخر، أنس سنونو: "لم نتمكن من الذهاب إلى قطر ومشاهدة المونديال بسبب الحصار أولاً، والوضع الاقتصادي ثانياً. هناك أشياء كثيرة تمنعنا من الذهاب إلى هناك لحضور المباريات، لكن العامل الرئيسي الذي منعنا من الذهاب إلى هناك هو الاحتلال وحصاره".