ميليشيا الحوثي تعلن مسؤوليتها عن هجوم استهدف ميناء الضبة النفطي في اليمن

أعلنت ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عن هجوم استهدف ميناء الضبة النفطي في اليمن، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وقالت وزارة النفط والمعادن اليمنية، إن مليشيات الحوثي الإرهابية أقدمت اليوم الاثنين، في تمام الساعة 4:23 مساء، على تنفيذ عملية تخريبية وإرهابية جديدة، استهدفت ميناء الضبة النفطي في حضرموت، بمسيّرة مفخخة، أثناء تواجد إحدى السفن التجارية بالميناء.

ونددت وزارة النفط في بيان لها هذا الهجوم الإرهابي، مؤكدة أن هذه العمليات الإرهابية لن تثنيها عن مواصلة العمل على تخفيف معاناة الناس، والعمل مع كل الجهات بالدولة لمواجهة التهديدات الحوثية، ومسيرات إيران التي حاولت اليوم استهداف الميناء، لمضاعفة حربها الشرسة التي تشنها على الشعب اليمني.

وحذرت الوزارة من «انعكاسات هذه الاعمال الارهابية على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، خصوصًا ونحن أمام جماعة مارقة عن النظام والقانون، ولا تؤمن بالسلامة الملاحية والجوانب الإنسانية والمواثيق الدولية».

وأشارت الوزارة إلى أن «هذه الأعمال غير المسؤولة تستهدف تشتيت الجهود الحكومية ومسؤوليتها تجاه الشعب اليمني، والعمل على تعزيز السلام وجذب الشركات ورفع المخاطر التي تنعكس سلبًا على الوضع المعيشي للمجتمع، وتجعل من بيئة الاستثمار في اليمن بيئة طاردة يتحمل نتائجها الشعب اليمني كل فئاته».

وأكدت أن المساس بالوزارة بكل وحداتها ومنشآتها ملك للشعب، عمل إجرامي آثم يعكس إصرارًا واضحًا من مليشيات الحوثي الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها على المؤسسات والمنشآت المدنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وعرقلة التوصل إلى أي حل سياسي يلبي طموحات الشعب المتطلع للأمن والاستقرار والسلام، وإنهاء الحرب، وإنهاء لغة التعالي والغرور والأعمال الإجرامية التي طالت حتى المكتسبات الوطنية والقومية للدولة.