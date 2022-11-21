بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 15 في حادث انقلاب ميكروباص بجنوب سيناء

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بالوراق

جنايات سوهاج: معاقبة متهم بالسجن 5 سنوات أحدث عاهة مستديمة لربة منزل في المراغة

بعد واقعة فاقوس.. القبض على متهم آخر بضرب والدته في القاهرة