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مصر
فيديو.. محلية النواب: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يواجه إرثا صعبا
ننشر كلمة السيسي بمناسبة أسبوع الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات
الرئيس السيسي: مصر ستواصل بذل جميع الجهود الرامية لدعم السلام والاستقرار بإفريقيا
علي جمعة: محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق أوصى بالتبرع بقرنيته بعد وفاته
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وفد سوداني يلتقي الرئيس الإثيوبي ويعلن دعم الخرطوم لاتفاق تيجراي
محكمة بولندية تلغي قرار تغريم الشركات المشاركة في مشروع السيل الشمالي 2
لأول مرة .. الشرطة الفلسطينية تشارك في تأمين المونديال
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مونديال 2022:كيروش يهاجم جماهير إيران بعد السقوط أمام إنجلترا بسداسية
مونديال 2022.. بوفون: بسبب رونالدو البرتغال الأقرب للتتويج بكأس العالم
مونديال 2022.. فان جال: لم نلعب بالشكل الأمثل أمام السنغال
رأي
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سهير جودة تهنئ فيروز بعيد ميلادها: دافئة شتاء ومنعشة صيفا
خالد يوسف: مسلسل سره الباتع دراما عصرية تاريخية مستوحاة من قصة ليوسف إدريس
غدا.. مهرجان القاهرة السينمائي يسدل الستار على دورته الـ44
عمرو يوسف: وسامتي كانت عائقا أمامي في بداية عملي الفني
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مواطن
وزير النقل يلتقي نظيره اللبناني ونائب الوزير السعودية لبحث التعاون المشترك
مساعدة وزير المالية: تأجيل التطبيق الإلزامي لمنظومة ACI استجابة لطلبات المجتمع التجاري
مزايا وعيوب امتلاك بطاقة ائتمان في الإمارات
حوادث وقضايا
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 15 في حادث انقلاب ميكروباص بجنوب سيناء
إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بالوراق
جنايات سوهاج: معاقبة متهم بالسجن 5 سنوات أحدث عاهة مستديمة لربة منزل في المراغة
بعد واقعة فاقوس.. القبض على متهم آخر بضرب والدته في القاهرة
تليفزيون
أحمد موسى: كل يوم بلدنا أحسن.. وحققنا إنجازا تاريخيا في قمة المناخ