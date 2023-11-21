قطر: مفاوضات الهدنة بين حماس وإسرائيل وصلت إلى المرحلة النهائية

قصف على غزة- د ب أ

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات بشأن التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل وصلت إلى نهايتها، موضحا أن أنه سيتم الإعلان عن معالم الاتفاق في الوقت المناسب.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن الأطراف وصلت إلى مرحلة مهمة وسيصدر بيان في حال التوصل لاتفاق حول الأسرى، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف أن الأولوية حاليًا في المفاوضات هي لوقف الحرب وللجانب الإنساني في قطاع غزة.

وتابع: "متفائلون جداً بالوصول إلى هدنة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قد أعلن فجر اليوم الثلاثاء، عن اقتراب التوصل إلى اتفاق هدنة، مشيرا إلى أن الحركة سلمت ردها لمصر وقطر في المفاوضات مع إسرائيل.