بعدما أعلن فريد زهران أنه سيزور غزة في أولى جولاته الخارجية حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقبلة، سأل الإعلامي عمرو أديب ضيفه (المرشح الرئاسي) عن كيفية دخوله للقطاع في ظل العدوان الإسرائيلي.

وخلال برنامج «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الاثنين، قال أديب لضيفه إن جيش الاحتلال يقصف كل شيء في غزة بما في ذلك المستشفيات، فهل سيتركه يدخل القطاع بهذه السهولة.

وردّ زهران، مستشهدا بالمساعدات التي دخلت لقطاع غزة عبر معبر رفح قائلا إنها دخلت دون رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح أن إدخال هذه المساعدات كانت نتاجا للضغط على نتنياهو، مشيرا إلى أنه يعارض المقولة التي تزعم أن إسرائيل تملك القوة المطلقة ويمكنها فعل أي شيء.

أضاف أن التأثير الذي أحدثه الإعلامي باسم يوسف في الرأي العام الأمريكي والدوائر الغربية يفوق جهود هيئات استعلامات عربية ووزراء إعلام عرب، وذلك أعقاب مقابلة يوسف مع الإعلامي بيرس مورجان والتي أبرزت الجرائم الإسرائيلية في غزة.

وأشار إلى أن تكثيف ممارسة الضغوط يمكن أن تُحدِث تأثيرا في المشهد، لافتا إلى خروج تظاهرات بمئات الآلاف دعما للفلسطينيين، وهو أحد المتغيرات المهمة على الساحة، مؤكدا أن استمرار هذه المشاهد ستُفضي إلى تغيير في السياسات الأمريكية.



