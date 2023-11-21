قفزة كبيرة في قيمة اليوان الصيني أمام الدولار

سجل سعر اليوان الصيني، ارتفاعا كبيرا للغاية أمام الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد ارتفاع ملموس أمس.



وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني (المركزي) اليوم، 1406ر7 يوان لكل دولار بزيادة قدرها 206 بيب صيني عن مستواه أمس الذي سجل ارتفاعا بمقدار 116 بيب.



وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.



يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.



يأتي ذلك فيما أبقى البنك المركزي الصيني على معدلات الإقراض الرئيسية دون تغيير أمس، حيث إن أي تخفيف إضافي يمكن أن يضعف العملة.



وأبقى بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة عام عند 45ر3%. وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع عشر نقاط أساسية في أغسطس الماضي



كما تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة خمسة أعوام، الذي يعد المؤشر الرئيسي على معدلات الرهن العقاري، عند 20ر4% للمرة الخامسة على التوالي.



ومن المتوقع بصورة كبيرة أن تحقق بكين هذا العام هدف النمو وهو نحو 5%.