رئيس الوزراء يفتتح معرض الوادي الجديد الزراعي EGY_AGRI

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، معرض الوادي الجديد الزراعي EGY_AGRI" الذى يستمر على مدار يومي 21و22 من نوفمبر الجاري، ويضم عددا من الشركات الزراعية والصناعية، ويمثل فرصة جيدة لتعزيز حركة البحث العلمي في مجالات الزراعة.

جاء ذلك في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية يرافقه وزراء الشباب، والزراعة والتنمية المحلية والتربية والتعليم، والموارد المائية والري، ومحافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط، ومحافظي قنا ومطروح، وقيادات المحافظة ونواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وتفقد رئيس الوزراء، أجنحة المعرض والتي ضمت آلات زراعية، وشتلات، وتمور وجميع المنتجات والخدمات الزراعية للشركات والقطاع الحكومي والخاص.

وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المعرض مستمر على مدار يومين ويشمل ندوات علمية في جميع المجالات الزراعية متنوعة مثل الاستثمار الزراعي، الإدارة المتكاملة لآفات النخيل، ومبادرة المحافظة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، ومكافحة الآفات بواسطة النبضات الرنينيه الحيوية، استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية للمراقبة المبتكرة للآفات، والاستفادة من تدوير مخلفات النخيل، والحد من المتغيرات المناخية وتأثيرها على نخيل البلح، وسلامة الغذاء وغيرها من المجالات من خلال أساتذة كلية الزراعة بالوادى الجديد، ومركز البحوث الزراعية والقطاع الزراعي.

وأشار، إلى فتح آفاق التعاون مع جميع الجهات والشركات بما يحقق النفع للمحافظة وخاصة في المجال الزراعي.