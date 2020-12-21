المستثمرون المصريون يلجئون إلى التحكيم الدولى ضد إثيوبيا لحماية استثماراتهم

السقطى: اجتماع خلال الأسبوع المقبل للمرة الثانية مع سفارة إثيوبيا



قال علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، عضو مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، إن المستثمرين المصريين فى إثيوبيا يعتزمون رفع قضية أمام التحكيم الدولى ضد الحكومة الإثيوبية لحماية استثماراتهم بإقليم تيجراى، فى حال عدم الوصول إلى اتفاق يحمى استثماراتهم خلال اجتماعهم للمرة الثانية مع السفير الإثيوبى خلال الاسبوع المقبل، بحسب بيان أمس.

ونشبت حرب أهلية بين إقليم تيجراى فى إثيوبيا والحكومة بأديس أبابا خلال الفترة الماضية، لرغبة الإقليم فى الانفصال عن الدولة الإثيوبية.

وأضاف السقطى، أن الاجتماع الذى عقدته السفارة الإثيوبية بالقاهرة برئاسة السفير ماركوس تيكلى خلال الأسبوع الماضى، مع المستثمرين المصريين لم يسفر عن أى نتائج ملموسة حيث تم عرض أزمة المصانع المصرية بمنطقة الصراع فى إقليم تيجراى، مشيرا إلى أن السفير الإثيوبى دعا إلى عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع المقبل لإعادة مناقشة أزمة المصانع المصرية بإقليم تيجراى بشمال إثيوبيا، للوصول إلى اتفاق مرضٍ للطرفين.

وبحسب نائب رئيس اتحاد المستثمرين، فإنه سيطالب بتعويضات عن الخسائر التى لحقت بالاستثمارات المصرية من جراء النزاعات.

وأوضح أن المستثمرين المصريين فى إثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الإفريقية التى لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم، الأمر الذى يكشف عن ضرورة حماية السلطات الإثيوبية للاستثمارات الاجنبية على أراضيها دعما لنموها الاقتصادى ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم.