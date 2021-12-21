وزير المالية: الضرائب الجديدة لا تمس المواطن العادي ولا تحمله أية أعباء جديدة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع قانون الضرائب الجديدة تهدف إلى زيادة الموازنة العامة للدولة والعمل على زيادة المرتبات ودعم المواطن، مشيرا إلى أن زيادة الموازنة العامة للدولة تساعد فى استكمال مشاريع وطنية كثيرة تحتاج إلى التمويل.

وقال الدكتور معيط ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة والناس" الفضائية لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، مساء اليوم الإثنين، إن الضرائب الجديدة لا تمس المواطن العادي ولا تحمله أية أعباء جديدة أو متعلقة بأمورغير أساسية، موضحا أن بعض الزيادات متعلقة بالسلع المعمرة ووضعوا عليها 2% زيادة فقط في مشروع القانون الذى اعترض عليه البرلمان، كما فرضوا ضرائب خاصة بحفلات الساحل الشمالي والتزحلق على الجليد وحضور الأفلام الأجنبية ولم يقتربوا من الأفلام المصرية، لافتا إلى أن إرجاء مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون سيؤدي إلى إعادة دراسة الوضع.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة المصرية تتعاون مع كل المؤسسات الدولية وبنك التنمية الأفريقي وكل المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي فى 2016 وحتى بعد انتهائه في عام 2019، موضحا أن التعامل مع الصندوق والمؤسسات المالية الدولية قائم ومستمر ولا ينقطع.

وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل حاليا مع صندوق النقد الدولي على برنامج دعم فني لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، كما أنه تعقد اجتماعات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بصفة مستمرة.

وأكمل د. معيط أن هناك حالة من عدم التيقن والاضطراب في العالم أدى إلى التضخم مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وهناك حالة من الاضطراب ما بين المستثمرين وقرارتهم متأثرة بسبب ما يحدث عالميا، شارحا أن تأثر مصر كباقي دول العالم من أزمة جائحة كورونا، كما أن هذه الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار المواد الأساسية والبترول، فضلا عن ارتفاع تكلفة الشحن، قائلا :"نحن متأثرين لأننا نستورد سلع أساسية والتكلفة بتزيد ونتيجة التضخم بيرفعوا أسعار الفائدة".

وأضاف وزير المالية أنه :"على سبيل المثال تأثيرات زيادة أسعار القمح أدى إلى زيادة علينا 11 مليار جنيه، وهذه تكليفات إضافية"، متابعا أن الحكومة المصرية تستخدم كل الأدوات الممكنة للتعامل مع هذه الأوضاع.