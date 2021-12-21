مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل والضفة الغربية الأسبوع المقبل

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أكد مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية في واشنطن يوم الاثنين أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيتوجه إلى إسرائيل والضفة الغربية الأسبوع المقبل.

ويعتزم سوليفان الاجتماع مع رئيس الوزراء الاسرائيلى نفتالي بينيت خلال زيارته إسرائيل. وسيكون التهديد من إيران موضوعا رئيسيا للمناقشة.

وقال المسؤول إن واشنطن تشاطر شركاءها الإسرائيليين القلق العميق إزاء التقدم الذي تحقق في البرنامج النووي الإيراني وأن زيارة سوليفان ستؤكد على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل .

وأضاف أن إسرائيل والولايات المتحدة مصممتان على منع إيران من بناء أسلحة نووية .

ويعتزم سوليفان أيضا الاجتماع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية، والهدف الرئيسي لذلك الاجتماع هو تعزيز السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.