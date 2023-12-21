وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

ترأس سامح شكري، وزير الخارجية، مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، صباح اليوم الخميس، جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين حول الأوضاع في غزة.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، أن مباحثات الوفدين تناولت ملفات جهود وقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية من قصف وحصار وتهجير قسري، وتأكيد حل الدولتين.

الآن| وزير الخارجية شكري يترأس مع نظيره البريطاني @David_Cameron جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين حول الأوضاع في غزة.. ملفات جهود وقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية من قصف وحصار وتهجير قسري، وتأكيد حل الدولتين، على طاولة مباحثات الوفدين. pic.twitter.com/NCIuXRt5Cb — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 21, 2023

ووصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إلى مطار القاهرة الدولي أمس الأربعاء، في زيارة للقاهرة يتابع خلالها وصول المساعدات البريطانية إلى غزة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير الخارجية البريطاني وصل على متن طائرة خاصة، وأنهت سلطات مطار القاهرة إجراءات وصوله من صالة كبار الزوار بالمطار، حيث كان في استقباله مندوبي وزارة الخارجية المصرية.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن الوزير ديفيد كاميرون، يتوجه إلى الأردن ومصر هذا الأسبوع، للدفع من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومزيد من الهدن الإنسانية في غزة.

وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد سيرافق كاميرون، في ثاني زيارة له للمنطقة، بغية إحراز تقدم في الجهود الرامية لضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين، وزيادة المساعدات لغزة، وإنهاء هجمات حماس الصاروخية وتهديداتها لإسرائيل.

وفي الأردن، سيلتقي كاميرون بنظيره أيمن الصفدي، وفي مصر، سيتوجه إلى العريش لمتابعة وصول المساعدات البريطانية إلى غزة.