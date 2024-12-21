مدير مستشفى كمال عدوان: المكان تحت تهديد مستمر وكأنه هدف عسكري

قال مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة الدكتور حسام أبو صفية، اليوم السبت، إن محيط المستشفى لا يخلو من إطلاق النار على مدار الساعة، لافتًا إلى استهداف المنطقة أمس الجمعة.

وأضاف د. أبو صفية، في تصريحات صحفية: «هناك قذائف سقطت على الطابق الثالث وعند أبواب المستشفى، ولحسن الحظ، لم تقع أية إصابات نتيجةً لهذا القصف؛ ومع ذلك، فقد تسبب في رعب وخوف بين الجرحى والمصابين والأطفال».

وذكر أن «إطلاق النار لم يتوقف حول مستشفى كمال عدوان، مع استمرار نشاط القناصة»، مضيفًا: «المستشفى تحت تهديد مستمر، وجدرانه مليئة بالرصاص والقذائف، مما يجعله يبدو وكأنه هدف عسكري. وهو الواقع مستشفى صغير وبسيط يقدم خدمات إنسانية».

وأوضح أن المستشفى لم يتلقَ حتى الآن جميع مستلزمات الصيانة الضرورية؛ للحفاظ على الكهرباء والمياه والأكسجين»، معقبًا: «على الرغم من الوعود، إلا أننا للأسف لم نتلقَ شيئاً».

وأشار إلى تمكن منظمة الصحة العالمية، من إرسال عدد قليل فقط من وحدات الدم -حوالي سبعين وحدة- رغم حاجة المستشفى إلى مئتي وحدة.

ولفت إلى عدم موافقة جيش الاحتلال الإسرائيلي، على السماح بدخول جميع المستلزمات الطبية المطلوبة، كما يتم منع الطواقم الطبية والممرضين من الدخول.

وبيَّن أبو صفية، أنه تم إجلاء حوالي تسع حالات تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل إلى مدينة غزة، بينما يوجد في مستشفى كمال عدوان حالياً أكثر من 72 مصاباً.