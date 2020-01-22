رئيس الوزراء الباكستاني يشبه الهند بألمانيا النازية

حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأربعاء من أن الهند تنزلق نحو الديكتاتورية.



وقال خان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في بلدة دافوس السويسرية إن الحكومة الهندية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعيد إلى الأذهان تحول ألمانيا بين عامي 1933 و1945 من ديمقراطية ليبرالية إلى دولة فاشية.



وأضاف خان "إذا كنت هنديا، سأكون خائفا للغاية مثلما كان يحدث في ألمانيا النازية"، عندما تم استهداف المثقفين والصحفيين والأشخاص العاديين.



وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن قلقه إزاء قانون جديد في الهند يسهل هجرة غير المسلمين من الدول المجاورة مثل أفغانستان وباكستان وبنجلاديش.