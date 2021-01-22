نيابة الدخيلة تأمر بضبط سائق ميكروباص متهم بدهس قائد دراجة في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، ضبط وإحضار "عمر.م.س"، 24 عامًا، سائق ميكروباص، لاتهامه بقتل "حمدي.أ.ال"، 46 عاما، عامل، بالخطأ، بعدما دهسه أثناء قيادته دراجة نارية، في منطقة العجمي، وصرحت بتسليم الجثمان لأسرته لمواراته الثرى.

وكان عاملًا لقي مصرعه، أثر إصابته بجروح وكسور في مختلف أنحاء الجسم، بعدما دهسته سيارة أجرة "ميكروباص" صغير الحجم "حمراء اللون" ميكروباص، أثناء ركوبه دراجة نارية وسيره بها على الطريق غربي الإسكندرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد ورود بلاغا من الأهالي حول واقعة الدهس، ما أدى إلى مصرعه، متأثرًا باصابته.

وتبين من فحص كاميرات المراقبة في الشارع محل الواقعة، والتي رصدت لحظة وقوع الحادث، أن السائق خاول تفادي سيارة بذات الطريق، إلا أنه دهس المجني عليه، ودراجته، أسفل عجلات الميكروباص.

جرى نقل المجني عليه إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد 7 أيام من وقوع الحادث، وعقب الواقعة سلم السائق نفسه إلى قسم الشرطة، واعترف بارتكابه الحادث دون قصد، لتقرر النيابة العامة إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، قبل أن يتوفى المجني عليه وتتخذ التيابة قرارا جديدا بضبطه.