أشكو من ظهور دوال تظهر بصورة شعيرات دموية كثيرة متفرعة خاصة فى منطقة الساقين من الخلف. أيضا فى صورة وريد متضخم يمتد بصورة متعرجة فى جانب الساق. هل هناك علاج للدوالى غير الجوارب الضاغطة التى أرتديها باستمرار وأتمنى لو تخليت عنها حتى لو أجريت عملية جراحية!



سميرة زيدان ــ المعادى



فى تقرير لجامعة هارفارد قرأته حديثا تناول العلاجات الحديثة لدوالى الساقين جاء أن الجوارب الضاغطة هى المحاولة الأولى التى يجب أن يصفها الطبيب. جاء أيضا فيه أنه إذا ما استجابت تلك الدوالى لتلك الوسيلة البسيطة فإن هذا يعنى أن المستقبل يحمل خيرا لها.

أردت أن ألفت نظرك إلى أنك تعانين من حالتين تتعلقان بالأوردة فى آن واحد. الأولى وفقا لوصفك هى الأوردة العنكبوتية (Spider Veins) وهى حالة لا خطر منها أو ضرر مستقبلى تنشأ من تمدد تلك الأوية فى مناطق محددة تحت الجلد. أما الدوالى الحقيقية (Varicose Verins) فتلك هى المشكلة الحقيقية التى يجب محاولة علاجها بسرعة حتى لا يتطور الأمر إلى حدوث مضاعفات منها تقرح الجلد فى تلك المناطق التى ينتفخ فيها الوريد تحت الجلد. إصابة تلك التقرحات بالعدوى أمر يجر وراءه الكثيرمن المتاعب الصحية.

من المعروف علميا أن للأوردة صمامات داخلية تتيح للدم أن يندفع فى اتجاه واحد نحو القلب. إذا تعطلت تلك الصمامات فى ساق ما من الأوردة فإنها تتيح تراجع الدم وتجمعه فى الوريد الذى ينتفخ بدوره.

تلك الأوردة السطحية لا قيمة لها كبيرة إذ إن الإنسان يتمتع بطاقم آخر من الأوردة العميقة التى تقوم بكل العمل إذا ما وجب التخلص من عمل الأوردة السطحية المصابة إما بضغطها بالشرابات الضاغطة أو استئصالها بالجراحة. فيا سبق كانت عملية الدوالى تحتاج لفتح جراحى وتخدير كامل لاستئصالها، أما الآن وتحت تأثير بنج موضعى يتم إدخال قسطرة رقيقة داخل الوريد المصاب ترفع درجة حرارتها بالتدريج الأمر الذى معه تنهار جدران الوريد وينتهى أمره. أهم أسباب حدوث الدوالى الحمل، السمنة، تقدم العمر لكن علاجها الآن أصبح فى متناول الجميع. أما الوقاية منها فبالحفاظ على وزن ملائم وأداء بعض من التمارين المتعلقة بالدورة الدموية الطرفية إلى جانب الجوارب الضاغطة.