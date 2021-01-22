ضبط 68 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

أعلنت مديرية تموين المنيا، ضبط 68 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 68 مخالفة تموينية منها 30 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – قضايا أخرى متنوعة)، بالإضافة لضبط 38 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – تجار تموينيين).

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.