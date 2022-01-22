استقالة قائد البحرية الألمانية بعد تصريحات أثارت حفيظة أوكرانيا

استقال قائد البحرية الألمانية أخيم شونباخ، من منصبه، اليوم السبت، على خلفية تصريحات أثارت حفيظة أوكرانيا بشأن عدم استعادتها للقرم مجددًا.

و قال قائد البحرية الألمانية، إن شبه جزيرة القرم لن تعود أبدا إلى أوكرانيا.

وأضاف شونباخ خلال مؤتمر للمعهد الهندي للدراسات الدفاعية، مانوهار باريكار، معلقا على الوضع في أوكرانيا: "لقد ذهبت شبه جزيرة القرم، ولن تعود أبدا.. هذه حقيقة".

وفي حديثه عن الدول التي ترغب في الانضمام إلى الناتو، أشار شونباخ إلى أن جورجيا تستوفي معايير الانضمام إلى الحلف، لكن عضويتها "غير منطقية".

وبحسب شونباخ، فإن الهند وألمانيا بحاجة إلى روسيا لمواجهة جمهورية الصين الشعبية.