صحيفة: هجوم الحوثيين على أبو ظبي يختبر جهود الإمارات لتخفيف التوترات مع إيران

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلا عن مصدر مطلع، عن الموقف الإماراتي من طهران، بعد هجوم الحوثيين الأخير "في العمق الإماراتي".

وأوضحت "فايننشال تايمز"، في تقرير تحت عنوان "هجوم الحوثيين يختبر جهود الإمارات لتخفيف التوترات مع إيران"، أنه "مع تصاعد أعمدة الدخان في منطقة صناعية في أبو ظبي بعد انفجار أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وحريق في موقع بناء في المطار الدولي بعاصمة الإمارات العربية المتحدة، وجد قادة الإمارات أن أسوأ مخاوفهم قد تحققت".

ونقلت "فايننشال تايمز" عن مصدر مطلع على الموقف الإماراتي، قوله إن "الإماراتيين يعتقدون أن مظهر الإيرانيين يبدو سيئا بدعوتهم أبو ظبي نحو المزيد من الحوار، في الوقت الذي شن الحوثيون هجوم على مطار العاصمة الإماراتية سيكون من المثير للاهتمام رؤية إشارة الإيرانيين، علنا ومن خلال القنوات الدبلوماسية، إنه بالتأكيد ليس جيدا للتواصل، كل الإشارات التي كان الإماراتيون يحصلون عليها من الإيرانيين كانت، نريد أن نرى المزيد من المشاركة".

وقال المصدر للصحيفة: "كان هناك حديث عن نقل العلاقات الإيرانية الإماراتية إلى المستوى التالي بزيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لأبو ظبي، لكن بعد هجوم الحوثيين على الإمارات، أصبحت الكرة في ملعب الإيرانيين"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.