رأت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، أنّ الدولة ليست في حاجة لإزالة عمارات الحي السادس بمدينة نصر، واصفة حالتها بأنها "جيدة".

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إنّ المنطقة تضم بلوكات شعبية كانت عبارة عن حق انتفاع، ثم تملكها الأهالي، ودفعوا نظير التصالح من الدولة، معتبرة أنه لا يوجد معيار واضح لتطويرهذه المنطقة.

وأضافت أن المخطط هو هدم 4500 شقة وإخراج 30 ألف مواطن من منازلهم لإعادة بنائها ومن ثم عودتهم مرة أخرى، مستائلة عن منطق الدولة في هذا الإطار.

وتابعت: "نثني على جهود الدولة لأنها تعمل على تطوير المناطق الأكثر خطورة ثم المناطق الخطرة وتعمل على القضاء على العشوائية.. لكن لماذا تتم إزالة عمارات غير آيلة للسقوط وحالتها جيدة.. إذا كان شكلها غير جميل، يمكننا تجميلها".

وأشارت إلى أن حي مدينة نصر أجرى مؤخرًا أعمال رصف في طرق هذا الحي، معبرة عن استغرابها من إقدام الدولة بعد ذلك على إزالة العقارات.

وكانت "مها" وهي - نائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - قد التقت مجموعة من سكان الحي السادس والسابع بمدينة نصر بمقر الحزب لبحث مشكلاتهم، وقالت إنّ جميع المساكن التي تمت إزالتها متينة وليست بها مساكن آيلة للسقوط سوى مبنى واحد من 125 عمارة.