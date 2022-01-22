محمد هنيدي عن اسم فيلم «مبروك رمضان»: «مقتبس من الحقيقة»

كشف الفنان محمد هنيدي، عن سبب تسمية فيلم «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» بهذا الاسم، مشيرًا إلى أنه اقتبس الاسم من شخصية تعمل معهم.

وتابع خلال برنامجه «هنيدي شو»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الجمعة، أنه كان يشعر بالخوف بسبب طول الاسم وعدم معرفته بتفاصيل تجسيد شخصية الفلاح.

وفي نفس السياق، كشف الفنان طارق الأبياري، عن تفاصيل دخوله إلى مجال التمثيل، لافتًا إلى أنه بدأ حبه إلى هذا المجال بسبب الفنان محمد هنيدي.

وتابع، أن الأستاذ علاء مرسي هو الذي قدمه إلى الفنان محمد هنيدي لتجسيده دوره في فيلم «رمضان مبروك أبو العلمين»، قائلًا: «سبب تعارفي في الفيلم هو الموقف الكوميدي الخاص بأسم الشخصية في الفيلم وسبحان الله أحنا كنا بنحل بيه مشكلة».

فيلم «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة»، بطولة محمد هنيدي وسيرين عبد النور وليلى طاهر وعزت أبو عوف وعمر متولي ويوسف عيد ومظهر أبو النجا ومحمد شرف، ومن إخراج وائل إحسان.