نتنياهو يقيل وزيرا في حكومته امتثالا لأوامر المحكمة العليا





أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، وزيرا في حكومته أدين في قضية سابقة وذلك امتثالا لحكم أصدرته المحكمة العليا رغم مضي نتنياهو قدما في إصلاحات قضائية تحد من سلطات المحكمة وأثارت الخلاف.



وأظهر محضر رسمي أن نتنياهو تعهد بإيجاد "كل سبيل قانوني" لإسناد منصب عام لأرييه درعي في المستقبل ثم أبلغه بإقالته من وزارتي الداخلية والصحة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.



وقال باراك سيري، وهو أحد المقربين من درعي، لراديو الجيش يوم الأحد إن حقيبتي الداخلية والصحة ستظلان من نصيب حزب شاس الديني المتطرف لأنه لا يزال مشاركا في الائتلاف الحاكم.



وأمرت المحكمة العليا نتنياهو الأسبوع الماضي بإقالة درعي استنادا إلى إدانته بالاحتيال الضريبي العام الماضي ضمن اتفاق للإقرار بالذنب يحميه من دخول السجن.