مصدر أمني ينفي ادعاء سيدة بتسبب ضابطي شرطة في القاهرة بوفاة شقيقها

نفى مصدر أمني صحة ما ورد في عدة مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت ادعاء سيدة بأن ضابطي شرطة في القاهرة تسببا في وفاة شقيقها.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 21 الجاري، تلقت قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بشأن حدوث مشاجرة بين، الطرف الأول: شخص "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم" ووالدته، وهما من أصحاب المعلومات الجنائية، الطرف الثاني: شخص "مصاب بكدمات بالرأس"، وذلك بسبب خلافات الجيرة، حيث تطور الخلاف إلى تعدي الطرفين على بعضهما البعض.

تم ضبط الطرفين وإصطحابهما إلى نقطة شرطة الأسمرات، وأثناء اتخاذ الإجراءات القانونية شعر الشخص الأول بحالة إعياء، مما استدعى نقله فورًا إلى أحد المستشفيات، لكنه تُوفي عقب وصوله.

وبسؤال والدة المتوفى وشقيقه، أفادا بأن المذكور كان يعاني من مرض الصرع ويتعرض لنوبات إغماء، ولم يتهم أي منهما أحدًا بالتسبب في وفاته. وأيد ذلك أحد شهود الواقعة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.