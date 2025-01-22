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أصدرت السلطات الأمريكية أوامر إخلاء في الوقت الذى يتحرك فيه حريق غابات جديد بسرعة مهددا المنازل فى المنطقة الوعرة القاحلة فى شمال لوس أنجلوس.

واندلع حريق هيوز في ساعة متأخرة من صباح اليوم الأربعاء، وسرعان ما أتى على مئات الأفدنة من الأشجار والأجمة، ليرسل عمودا ضخما من الدخان الأسود قرب منطقة بحيرة كاستايك.

ويستعد مسؤولو لوس أنجلوس لاحتمال مشاركتهم رغم السماح لبعض السكان بالعودة إلى منطقتي باليساديس وألتادينا المحترقتين على المحيط الهادئ وإخماد بعض رجال الإطفاء حرائق صغيرة اندلعت خلال الطقس العاصف الذي من المتوقع أن يستمر حتى غد الخميس.

وقال تود هال، خبير الأرصاد بخدمة الطقس الوطنية صباح اليوم: "سنشهد جولة أخرى من ظروف الحرائق الحرجة في مناطق مختلفة من جنوبي كاليفورنيا. يبدو الأمر مثل رقم قياسي قد تم تحطيمه عند هذه النقطة".

وأصدرت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين بيس أمرا تنفيذيا بتسريع جهود التطهير في المناطق المحترقة وتخفيف الآثار البيئية لملوثات المرتبطة بالحريق. وأمرت الطواقم بإزالة المزروعات، ودعم منحدرات التلال وتدعيم الطرق قبل هطول محتمل للأمطار.