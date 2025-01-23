باريس يقلب تأخره لفوز مثير على مانشستر سيتي ويحيي آماله بدوري الأبطال

قلب باريس سان جيرمان تأخره بهدفين لفوز 4-2، على حساب ضيفه مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم مانشستر سيتي عن طريق البديل جاك جريليش في الدقيقة 50 بتصويبة من داخل منطقة الجزاء بعد دربكة في دفاعات باريس سان جيرمان، ثم أضاف المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 56 أعاد عثمان ديمبلي الأمل لفريق العاصمة بعدما قلص الفارق بالهدف الأول، أتبعه برادلي باركولا في الدقيقة 60 بهدف التعادل لصالح باريس سان جيرمان، وفي الدقيقة 78 سجل جواو نيفيز الهدف الثالث لتكتمل عودة باريس سان جيرمان في النتيجة، ثم أضاف جونزالو راموس الهدف الرابع لباريس سان جيرمان في الدقيقة 90+3

وشهدت المباراة إلغاء هدفين لصالح باريس سان جيرمان، جاء الأول في الدقيقة 45+1 عن طريق أشرف حكيمي، والثاني في الدقيقة 83 عن طريق عثمان ديمبلي بداعي وجود تسلل.

بهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 10 ليتقدم للمركز الـ22 ويحيي آماله في التأهل للدور المقبل من البطولة، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 8 نقاط ويتراجع للمركز الخامس والعشرين، ليصبح مهددًا بالإقصاء من البطولة.

ويشهد النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا تأهل 24 ناديًا للدور المقبل، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى لدور الـ16 مباشرة، فيما يلعب أصحاب المراكز من التاسع لـ24 بنظام خروج المغلوب ليتأهل 8 أندية أخرى لدور الـ16.

ويحتاج مانشستر سيتي للفوز في الجولة الأخيرة أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي وخسارة أحد الفرق التي تسبقه في الترتيب من أجل التأهل للدور المقبل.