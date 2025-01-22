تأجيل نظر دعوى الفنانة هالة صدقي باتهام مساعدتها بالتشهير والسب

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قررت محكمة جنح الجيزة، تأجيل الدعوى المقدمة من الفنانة هالة صدقي والتى تتهم فيها مساعدتها بالتشهير إلى جلسة 29 يناير الجاري، لاتخاذ إجراءات طلب رد هيئة المحكمة.

وكانت النيابة أخلت سبيل المتهمة بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 13623 لسنة 2024 جنح العمرانية، للمتهمة مساعدة الفنانة هالة صدقي، تهمة التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف.

وادعت المتهمة في التحقيقات أن الفنانة هالة صدقي استولت على أموال تخصها ضمن جائزة أحد البرامج.

وتوجهت الفنانة هالة صدقي برفقة محاميها المستشار شريف حافظ إلى سراي نيابة جنوب الجيزة الكلية للإدلاء بأقوالها في البلاغ المقدم منها، المقيد برقم 607 لعام 2024 ضمن عرائض النيابة الكلية ضد مساعدتها.

وجاء البلاغ بعد أن قامت المتهمة بنشر اتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعمت فيها أن "صدقي" استولت على أموال مخصصة لها من برنامج خيري، وهى مزاعم نفتها الفنانة مؤكدة عدم صحتها.