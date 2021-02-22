التصريح بدفن شاب لقى مصرعه إثر مشاجرة مع أبناء عمته في الجيزة

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في مشاجرة مع أبناء عمته وآخرين بسبب خلافات بين الطرفين.

كما طلبت النيابة تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، في واقعة مقتل شاب وإصابة شقيقه، خلال مشاجرة مع أبناء عمتهم وآخرين، بسبب خلافات أسرية بينهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مقتل شاب وإصابة شقيقه خلال مشاجرة مع آخرين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين أحدهم نجل عمة المجني عليهما، حيث تشاجروا بسبب خلافات أسرية، ما أسفر عن مقتل المجني عليه وإصابة شقيقه.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.