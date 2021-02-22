اجتماع حكومي إسرائيلي اليوم لبحث تطورات الاتفاق النووي الإيراني

أفادت هيئة البث الإسرائيلي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم الاثنين جلسة، هي الأولى من نوعها، لمناقشة استراتيجية إسرائيل إزاء تطورات الاتفاق النووي الإيراني، تحسبا لاستعداد الولايات المتحدة للعودة إليه.

وأضافت أنه من المقرر أن يشارك في هذه المداولات رؤساء الدوائر الأمنية، إلى جانب وزيري الدفاع والخارجية بيني جانتس وجابي أشكينازي.

وأفادت بأن من القضايا الأخرى المطروحة على الطاولة، منع التموضع الإيراني في اليمن والعراق وسورية، وأيضا مراقبة جميع المنشآت النووية.

وكان من المقرر أن تعقد هذه الجلسة يوم الخميس الماضي، ألا أنها تأجلت بعد المكالمة الهاتفية بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن.

يذكر أن نتنياهو من أشد معارضي الاتفاق النووي الإيراني، ويعارض عودة الولايات المتحدة إليه.