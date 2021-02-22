المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تزور قبرص الشهر القادم

تقوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جين هول لوت بزيارة إلى قبرص في مارس القادم للاجتماع مع الرئيس نيكوس أناستاسياديس وزعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار، في إطار الاستعدادات للاجتماع غير الرسمي 5+ 1 بشأن القضية القبرصية المتوقع عقده في جنيف في نهاية أبريل.



وقال مصدر مطلع لوكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" إنه "من المقرر أن تقوم لوت بزيارة قبرص ومن المحتمل أن تكون خلال الأسبوع الثاني من مارس".



وعلى ضوء ذلك، سيجتمع في نيقوسيا بعد ظهر اليوم الاثنين مجموعة المحامين والخبراء الدستوريين التي تم تشكيلها لتقديم المشورة للرئيس أناستاسياديس.



وصرح المتحدث باسم الحكومة كيرياكوس كوشوس لوكالة الأنباء القبرصية أن أعضاء الفريق يدرسون العديد من القضايا المعروضة عليهم وأنهم بدأوا بالفعل مناقشة نتائج العمل الذي يقومون به وسوف يجتمعون اليوم مرة أخرى بشكل غير رسمي لمناقشة بعض القضايا القانونية المتعلقة بالقضية القبرصية.