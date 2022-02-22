البيت الأبيض يرحب بإعلان ألمانيا وقف اعتماد مشروع خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تجري مشاورات وثيقة مع ألمانيا وترحب بإعلانها وقف اعتماد مشروع خط أنابيب الغاز الروسي «نورد ستريم 2»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.



وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في تغريدة على «تويتر» أن «الولايات المتحدة ستعمل مع ألمانيا لضمان عدم تقدم مشروع نورد ستريم 2، إذا غزت روسيا أوكرانيا، وفقًا لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن».



وأشارت إلى أن بلادها أجرت مشاورات «وثيقة» مع ألمانيا وترحب بإعلانها اليوم، معلنة عن متابعة الولايات المتحدة الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.



وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس وقف اعتماد خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني «نورد ستريم 2»، بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة مع أوكرانيا وحلف شمال الاطلسي (الناتو).



وقال شولتس اليوم إنه طلب من وزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية سحب التقرير الحالي الخاص بتحليل أمن الإمداد من الوكالة الاتحادية للشبكات، وأضاف: «قد يبدو ذلك إجراء تقنيا، لكنه الخطوة الإدارية المطلوبة حتى لا يتم اعتماد خط الأنابيب الآن»، مؤكدا أنه بدون هذا الاعتماد، لا يمكن تشغيل «نورد ستريم 2».



وأوضح أن الإدارة المختصة في وزارة الشؤون الاقتصادية ستجري تقييما جديدا لأمن الإمدادات، مع مراعاة ما تغير في الأيام الماضية، معقبًا: «في هذه المرحلة من المهم الآن، منع المزيد من التصعيد وبالتالي منع وقوع كارثة أخرى».