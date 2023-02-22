الكويت: إرسال قافلة مساعدات لأسر ولاجئين سوريين وفلسطينيين بالأردن

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نظمت جمعية (الرحمة) الكويتية حملة إغاثة صحية ومساعدات عينية لأسر ولاجئين سوريين وفلسطينيين في الأردن بتكلفة اجمالية بلغت 210 آلاف دولار.

وقال رئيس وفد الجمعية عبدالله العجمي في بيان اليوم الأربعاء، إن قافلة الكويت الوطنية رقم (2) تأتي بمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت تحت شعار (كويت الرحمة) وشملت توزيع مساعدات (2600 بطانية و1300 سلة غذائية تتضمن مواد رئيسية تكفي الاسرة لمدة ثلاثة أسابيع) نقلتها 12 شاحنة واستفادت منها أسر أردنية وسورية وفلسطينية تعيش في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف أن القافلة شملت أيضا تمويل اجراء عمليات جراحية لخمسين لاجئا سوريا يعيشون في الأردن بمستشفى الكندي في العاصمة عمان.

وأكد العجمي اهتمام الجمعية بالعطاء المستدام وتقديم العون العاجل خلال الكوارث والنكبات وفق آلية تنتهجها الجمعية وضوابط وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية في دولة الكويت وضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدول التي تقدم فيها المساعدات.

وشدد على أهمية العطاء الكويتي في المساهمة في التخفيف من وطأة الأحوال الجوية والظروف المعيشية على الأسر الأردنية وعلى اللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين يعيشون في الأردن.. مشيدا بعطاء المتبرعين الكويتيين افرادا وشركات.

وتتواصل المساعدات الكويتية للأسر المحتاجة في الأردن وللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين يعيشون في مختلف مناطق الأردن وازداد هذا النشاط منذ اندلاع الازمة السورية في العام 2011.