أفغانستان بحاجة إلى 400 مليون دولار للتعافي من آثار زلازل أكتوبر

تحتاج أفغانستان إلى أكثر من 400 مليون دولار لدعم إعادة الإعمار في أعقاب عدة زلازل مدمرة وقعت في أكتوبر الماضي، حسبما جاء في تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الآسيوي.

ومعظم الأموال المطلوبة ستكون لبناء منازل، ولكن التعليم والزراعة لا يزالان يتأثران بالكارثة، وفقا للتقرير المشترك الذي صدر يوم الأربعاء.

وضربت سلسلة من الزلازل ولاية هرات غرب أفغانستان في أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص، وفقا للأمم المتحدة. وأصيب أكثر من 2600 آخرين. وتضرر ما يقرب من 50 ألف منزل ودمر ما يقرب من 14 ألف منزل بالكامل.

وقال التقرير إن هناك حاجة ماسة إلى 9ر402 مليون دولار "لدعم جهود التعافي وإعادة البناء الأساسية في هرات".

وتأثرت النساء بشكل غير متناسب، حيث تضرر ما يصل إلى 70% من الشركات التي تديرها النساء من الكارثة. ويقول التقرير إن 10% فقط ستتمكن من استئناف العمليات قريبا، إلا أنه لم يذكر سبب ذلك.

وتعمل النساء بشكل أساسي من المنازل منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة وتوجهها لمنع النساء من الحياة العامة.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن الوضع الإنساني في أفغانستان محفوف بالمخاطر بالفعل، حيث يعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات الإنسانية.