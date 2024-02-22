وجه الإعلامي شريف عامر، سؤالًا إلى المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشأن ما إذا كانت الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلنت الحكومة الموافقة عليها، تتعلق بمشروع رأس الحكمة الذي جرى الحديث عنه مؤخرًا.



وخلال برنامجه «يحدث في مصر» عبر شاشة «mbc مصر»، سأل عامر، ضيفه عبر الهاتف، عما إذا كانت الصفقة مرتبطة بمشروع رأس الحكمة.



وأجاب الحمصاني قائلًا إن التفاصيل الخاصة بالصفقة الاستثمارية سيعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بنفسه، الجمعة.



وأضاف: «احترامًا للترتيبات الجارية، وكما جرى العُرف، لا يتم الإعلان عن أي تفاصيل قبل توقيع الصفقة».



وأوضح أن التوقيع على الصفقة سيكون غدًا الجمعة، كما أنه سيتم إعلان كل التفاصيل خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده.



وأشار إلى أن الصفقة ستكون مع كيانات كبرى، في إطار سعي الحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، فيما أوضح أن التوقيع غدًا سيكون منع أحد هذه الكيانات الذي سيكون شريكًا استراتيجيًّا للحكومة في هذا المشروع التنموي.



ونوه بأن هذا المشروع التنموي الضخم سيمتد لسنوات، موضحًا أنه سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويوفّر الآلاف من فرص العمل ويساهم في دعم الشركات المصرية العاملة في تنفيذه.







وفي وقت سابق من الخميس، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى.



جاء ذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وفق بيان لمجلس الوزراء.



وصرح مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًّا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.