محافظ المنيا يوجه الأجهزة الرقابية بالالتزام بمد ساعات العمل للمحال التجارية خلال رمضان

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تطبيق قرار مد ساعات عمل المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر حتى الساعة الثانية صباحًا، وذلك استثناءً من المواعيد المعمول بها في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم السبت، أن القرار يشمل السماح للمطاعم والمقاهي بخدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة، مع التزام الورش داخل الكتل السكنية بالإغلاق في العاشرة مساءً، باستثناء تلك الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.

ولفت إلى أنه يستثنى من القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، بجانب الأنشطة الليلية مثل محال بيع الخضراوات والفواكه والدواجن، وأسواق الجملة والصيدليات؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

ووجّه المحافظ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمتابعة تنفيذ القرار والتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف حملات المتابعة الميدانية، والتأكد من التزام المحال بالمواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.ر