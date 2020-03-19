 مواطن إيطالي: لا أستطيع البقاء في المنزل. زوجتي أسوأ من كورونا - بوابة الشروق
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مواطن إيطالي: لا أستطيع البقاء في المنزل. زوجتي أسوأ من كورونا

سارة النواوي
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 2:27 م | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 2:27 م

بينما يزداد الوضع في إيطاليا سوء؛ بسبب أزمة وباء كورونا، صرح رجل إيطالي بأنه لا يستطيع الخضوع للحجر المنزلي الذي فرضته السلطات؛ مبررًا ذلك بأن المشاكل التي تسببها له زوجته أكبر من تلك التي يمثلها فيروس كورونا.

 

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Italian mans says he can’t stay at home because his wife’s troubles are bigger than Coronavirus

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وبينما كان يسير هذا الرجل، ويبدو أنه بالفعل لم يلتزم بالعزل، أخبر السلطات الإيطالية أنه غير مستعد للحجر الصحي ولا يطيق صبرا على البقاء في المنزل، لأن زوجته تمثل له أكبر مشكلة على الإطلاق.

وقد أعلن ذلك في مقابلة بعد أن تم رصده في الخارج؛ مؤكدا أن زوجته أسوأ بكثير من فيروس كورونا، وأنه يفضل أن يصاب بالفيروس ليتم عزله أهون عليه من أن يبقى في المنزل مع زوجته.


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