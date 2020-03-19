بينما يزداد الوضع في إيطاليا سوء؛ بسبب أزمة وباء كورونا، صرح رجل إيطالي بأنه لا يستطيع الخضوع للحجر المنزلي الذي فرضته السلطات؛ مبررًا ذلك بأن المشاكل التي تسببها له زوجته أكبر من تلك التي يمثلها فيروس كورونا.

وبينما كان يسير هذا الرجل، ويبدو أنه بالفعل لم يلتزم بالعزل، أخبر السلطات الإيطالية أنه غير مستعد للحجر الصحي ولا يطيق صبرا على البقاء في المنزل، لأن زوجته تمثل له أكبر مشكلة على الإطلاق.

وقد أعلن ذلك في مقابلة بعد أن تم رصده في الخارج؛ مؤكدا أن زوجته أسوأ بكثير من فيروس كورونا، وأنه يفضل أن يصاب بالفيروس ليتم عزله أهون عليه من أن يبقى في المنزل مع زوجته.