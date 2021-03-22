الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين

للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.



وقرر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة اليوم الاثنين في بروكسل اتخاذ إجراءات عقابية ضد مسؤولين عن قمع أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينجيانج، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في الاتحاد الأوروبي.



وتنص العقوبات على تجميد جميع أصول الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين تشملهم العقوبات.



وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز بعد الآن توفير أموال أو موارد اقتصادية لهم.



كما نصت العقوبات على حظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.



ومن المقرر نشر أسماء المشمولين بالعقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قريبا.