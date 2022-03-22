رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل إلى مصر

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وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الاثنين إلى مصر في زيارة لم يعلن عنها .

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست "الإسرئيلية في موقعها الإلكتروني إن من المقرر أن يلتقي بينيت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تعقد في وقت لاحق، قمة تجمع بين بينيت والسيسي وولي عهد إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

يذكر أن الرئيس السيسي استقبل اليوم الاثنين الشيخ محمد بن زايد في شرم الشيخ وتناول اللقاء أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات.

كانت أخر مرة زار فيها بينيت مصر في شهر أيلول/سبتمبر الماضي والتقى الرئيس السيسي في شرم الشيخ.

وخلال ذلك اللقاء ، بحث بينيت والسيسي مسائل أمنية وجيوسياسية واقتصادية بين بلديهما.

وكان اللقاء بين بينيت والسيسي أول اجتماع علني بين رئيس وزراء اسرائيلي ورئيس مصري منذ عقد.

يشار إلى أن مصر وأسرائيل أبرمتا معاهدة سلام برعاية أمريكية في عام 1979.