إسرائيل: مقتل 3 سيدات ورجل في عملية طعن ودهس في بئر السبع

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن عملية الدهس والطعن في بئر السبع وأوضحت أنها تمت على 3 مراحل نفذها شخص واحد خلال 8 دقائق.



وقالت شرطة الاحتلال: "وصل المشتبه إلى محطة وقود على طريق الخليل في بئر السبع وطعن امرأة بسكين كانت بحوزته".



ودهس رجل بسيارته سائق دراجة كهربائية واستمر إلى مركز تجاري آخر قرب الشارع حيث نزل من سيارته وانهال على رجل وامرأة وطعنهما". وأطلق إسرائيليون في المكان، النار نحو منفذ الدهس.



وقال كوبي شابتاي، المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، للصحفيين إن الحدث استمر 8 دقائق من الدهس والطعن.



وكانت طواقم الإسعاف أعلنت عن مقتل 3 نسوة ورجل في عمليات الطعن والدهس.



وأعلنت شرطة الاحتلال عن مقتل المنفذ، محمد غالب أبو القيعان، 34 عاما من قربة حورة في النقب والذي أمضى بالسجن الإسرائيلي 4 سنوات بعد إدانته عام 2015 بتهمة دعم تنظيم داعش قبل الإفراج عنه عام 2019.