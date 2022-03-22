قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزير علي مصيلحي، وجه اليوم بتنفيذ قرار تحديد سعر رغيف الخبز الحر، مشيرًا إلى إرسال القرار إلى جميع المديريات.

وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الاثنين، أن الحملات التموينية تتحرك غدًا لتنفيذ هذا القرار، مؤكدًا أنه لا بد من الإعلان عن الأسعار والأوزان في مكان ظاهر للمشتري.

وأوضح أن الرقابة ستكون من خلال محور الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر أعلى من التسعيرة، ونقص الوزن، ذاكرًا أن كل فرن ملزم بتوفير ميزان حساس لمراجعة الأوزان.

وأعرب عن تمنياته في أن يلتزم جميع أصحاب الأفران بهذا القرار، حتى لا يقع أحد تحت طائلة القانون، قائلا إن القانون به عقوبات شديدة للغاية: «100 ألف جنيه أقل شيء».

وناشد أصحاب المخابز الالتزام ، ليعرف كل شخص ما له وما عليه، موضحًا أنه تم التنبيه على المفتشين بضرورة توعية الناس، لرفع الأعباء عن المواطن المصري في الظروف الحالية.

وأصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بلدي مميز 72% والفينو، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وألزم القرار الصادر من مجلس الوزراء جميع المخابز والأفران ومنافذ البيع بالالتزام بهذه الأسعار لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الخبز البلدي المميز 72%:

رغيف 45 جرام : 50 قرشا

رغيف 65 جرام : 75 قرشا

رغيف 90 جرام : جنيه واحد

كيلو خبز معبأ : 11.5 جنيه

أسعار الفينو:

رغيف 40 جرام : 50 قرشا

رغيف 60 جرام : 75 قرشا

رغيف 80 جرام : جنيه واحد

https://youtu.be/kXXaIQ_avZQ